Лукашенка спіймали на вкиді: хто стоїть за нібито "змовою з Келлогом"

Що нібито обговорювали Келлог і Лукашенко

Напередодні Лукашенко заявив, що передав Келлогу позицію Путіна щодо можливого перемир'я з Україною. За його словами, той нібито не проти припинення вогню. Але за умови, що по території Росії не битимуть "американські, англійські та французькі ракети".

Лукашенко підкреслив, що Путін вимагає від Заходу сигналу українському президенту Володимиру Зеленському про неприпустимість ударів по Росії.

"Ось цю позицію до американців довів. І кажу: і що тут поганого? Ми попрацюємо, каже (спецпредставник США, - ред.), у цьому напрямі", - сказав Лукашенко і додав, що це буде "хороший крок" до припинення війни.

Що про це кажуть у розвідці України

У військовій розвідці України спростовують, що Келлог нібито обіцяв Лукашенку попрацювати над забороною бити західними озброєннями по російській території.

"Це, за нашими даними, абсолютно не відповідає дійсності і є черговим прикладом дезінформації та інформаційних спецоперацій з боку російських спецслужб", - розповів РБК-Україна співрозмовник у ГУР.