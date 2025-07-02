Лукашенка спіймали на вкиді: хто стоїть за нібито "змовою з Келлогом"

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко свідомо зробив вкид, пов'язаний із спецпосланцем США Кітом Келлогом. Останній насправді не обіцяв відмовляти Україну від ударів по території РФ.
Про це РБК-Україна повідомили джерела в Головному управлінні розвідки (ГУР).
Напередодні Лукашенко заявив, що передав Келлогу позицію Путіна щодо можливого перемир'я з Україною. За його словами, той нібито не проти припинення вогню. Але за умови, що по території Росії не битимуть "американські, англійські та французькі ракети".
Лукашенко підкреслив, що Путін вимагає від Заходу сигналу українському президенту Володимиру Зеленському про неприпустимість ударів по Росії.
"Ось цю позицію до американців довів. І кажу: і що тут поганого? Ми попрацюємо, каже (спецпредставник США, - ред.), у цьому напрямі", - сказав Лукашенко і додав, що це буде "хороший крок" до припинення війни.
У військовій розвідці України спростовують, що Келлог нібито обіцяв Лукашенку попрацювати над забороною бити західними озброєннями по російській території.
"Це, за нашими даними, абсолютно не відповідає дійсності і є черговим прикладом дезінформації та інформаційних спецоперацій з боку російських спецслужб", - розповів РБК-Україна співрозмовник у ГУР.
Нагадаємо, раніше сам Келлог спростував заяву Лукашенка. За його словами, повне і безумовне припинення вогню між РФ і Україною справді обговорювали, але цитату про нібито обмеження ударів було вирвано з контексту.
Келлог їздив до Мінська на зустріч із Лукашенком 21 червня. І домовився про звільнення 14 політичних в'язнів, зокрема головного білоруського опозиціонера Сергія Тихановського.
Сьогодні стало відомо, що Лукашенко помилував ще 16 осіб після візиту Келлога.
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