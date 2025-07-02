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Лукашенко поймали на вбросе: кто стоит за якобы "сговором с Келлогом"

Среда 02 июля 2025 18:22
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Лукашенко поймали на вбросе: кто стоит за якобы "сговором с Келлогом" Фото: спецпосланник президента США Кит Келлог (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько

Белорусский диктатор Александр Лукашенко сознательно сделал вброс, связанный со спецпосланником США Китом Келлогом. Последний на самом деле не обещал отговаривать Украину от ударов по территории РФ.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Главном управлении разведки (ГУР).

Что якобы обсуждали Келлог и Лукашенко

Накануне Лукашенко заявил, что передал Келлогу позицию Путину по возможному перемирию с Украиной. По его словам, тот якобы не против прекращения огня. Но при условии, что по территории России не будут бить "американские, английские и французские ракеты".

Лукашенко подчеркнул, что Путин требует от Запада сигнала украинскому президенту Владимиру Зеленскому о недопустимости ударов по России.

"Вот эту позицию до американцев довел. И говорю: и что тут плохого? Мы поработаем, говорит (спецпредставитель США, - ред.), в этом направлении", - сказал Лукашенко и добавил, что это будет "хороший шаг" к прекращению войны.

Что об этом говорят в разведке Украины

В военной разведке Украины опровергают, что Келлог якобы обещал Лукашенко поработать над запретом бить западными вооружениями по российской территории.

"Это, по нашим данным, совершенно не отвечает действительности и является очередным примером дезинформации и информационных спецопераций со стороны российских спецслужб", - рассказал РБК-Украина собеседник в ГУР.

Напомним, ранее сам Келлог опроверг заявление Лукашенко. По его словам, полное и безусловное прекращение огня между РФ и Украиной действительно обсуждалось, но цитата о якобы ограничении ударов была вырвана из контекста.

Келлог ездил в Минск на встречу с Лукашенко 21 июня. И договорился об освобождении 14 политических заключенных, в том числе главного белорусского оппозиционера Сергея Тихановского.

Сегодня стало известно, что Лукашенко помиловал еще 16 человек после визита Келлога.

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