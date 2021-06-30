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У Луганську область за місяць відправили понад 60 тонн "гуманітарки"

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Луганська область, Середа 30 червня 2021 17:07
У Луганську область за місяць відправили понад 60 тонн "гуманітарки" Фото: у Луганську область за місяць відправили понад 60 тон "гуманітарки" (dpsu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Жителям Луганської області за місяць доправили 61 тонну гуманітарного вантажу. Сьогодні через КПВВ "Щастя" до тимчасово окупованої території проїхали ще дві вантажівки від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

За інформацією прикордонників, сьогодні, 30 червня фури перевозили медичні препарати та інструменти для ін'єкцій. Так, загальна вага гуманітарної допомоги склала близько 5 тонн.

У прес-службі зазначають, що це вже третій гуманітарний вантаж, який перетнув лінію розмежування цього місяця.

Прикордонники додають, що рух для громадян цим дорожнім коридором і досі залишається заблокований окупаційними військами.

Раніше стало відомо, що на окуповані території Донбасу відправилися 14 вантажівок гуманітарної допомоги.

Також у червні на окуповану частину Донецької та Луганської області було доставлено гуманітарний вантаж загальною вагою 56,63 тонни.

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Луганськ Гуманітарна допомога
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