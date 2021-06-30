У Луганську область за місяць відправили понад 60 тонн "гуманітарки"

Жителям Луганської області за місяць доправили 61 тонну гуманітарного вантажу. Сьогодні через КПВВ "Щастя" до тимчасово окупованої території проїхали ще дві вантажівки від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

За інформацією прикордонників, сьогодні, 30 червня фури перевозили медичні препарати та інструменти для ін'єкцій. Так, загальна вага гуманітарної допомоги склала близько 5 тонн.

У прес-службі зазначають, що це вже третій гуманітарний вантаж, який перетнув лінію розмежування цього місяця.

Прикордонники додають, що рух для громадян цим дорожнім коридором і досі залишається заблокований окупаційними військами.