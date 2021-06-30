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В Луганскую область за месяц передали более 60 тонн "гуманитарки"

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Луганская область, Среда 30 июня 2021 17:07
В Луганскую область за месяц передали более 60 тонн "гуманитарки" Фото: в Луганскую область за месяц передали более 60 тонн "гуманитарки" (dpsu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Жителям Луганской области за месяц доставили 61 тонну гуманитарного груза. Сегодня из КПВВ "Счастье" к временно оккупированной территории проехали еще два грузовика от Международного комитета Красного Креста.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

По информации пограничников, сегодня, 30 июня фуры перевозили медицинские препараты и инструменты для инъекций. Так, общий вес гуманитарной помощи составила около 5 тонн.

В пресс-службе отмечают, что это уже третий гуманитарный груз, который пересек линию разграничения в этом месяце.

Пограничники добавляют, что движение для граждан этим дорожным коридором до сих пор остается заблокирован оккупационными войсками.

Ранее стало известно, что на оккупированные территории Донбасса последовали 14 грузовиков гуманитарной помощи.

Также в июне на оккупированную часть Донецкой и Луганской области был доставлен гуманитарный груз общим весом 56,63 тонны.

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Луганск Гуманитарная помощь
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