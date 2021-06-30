В Луганскую область за месяц передали более 60 тонн "гуманитарки"

Жителям Луганской области за месяц доставили 61 тонну гуманитарного груза. Сегодня из КПВВ "Счастье" к временно оккупированной территории проехали еще два грузовика от Международного комитета Красного Креста.

По информации пограничников, сегодня, 30 июня фуры перевозили медицинские препараты и инструменты для инъекций. Так, общий вес гуманитарной помощи составила около 5 тонн.

В пресс-службе отмечают, что это уже третий гуманитарный груз, который пересек линию разграничения в этом месяце.

Пограничники добавляют, что движение для граждан этим дорожным коридором до сих пор остается заблокирован оккупационными войсками.