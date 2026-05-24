В Луганске и Мелитополе прогремели взрывы, пылает нефтебаза (видео)

Мелитополь

Серия взрывов в Мелитополе прозвучала на фоне массированной атаки России по Киеву. По сообщениям OSINT-каналов, удары пришлись на логистическую инфраструктуру города.

Мелитополь является важным транспортным узлом для снабжения российских войск на юге Украины.

Луганск

В оккупированном Луганске сообщают о взрыве и масштабном пожаре на нефтебазе.

Нефтебазы на оккупированных территориях являются ключевыми объектами для обеспечения топливом российской военной техники.