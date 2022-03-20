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З Луганської області завтра очікується відправлення евакуаційного потягу

Фото: з Луганської області відправиться евакуаційний потяг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В понеділок, 21 березня, планується відправка евакуаційного потягу з Луганської області. Він вирушить зі станції в Новозолотарівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"У понеділок, 21 березня, за інформацією Укрзалізниці, очікується евакуаційний поїзд з Луганщини. Орієнтовний час відправлення зі станції в Новозолотарівці - 14:00", - йдеться у повідомленні.

На території Донецької області відбудеться пересадка на інші потяги.

Гайдай попередив про можливі зміни і закликав уважно слідкувати за повідомленнями.

Нагадаємо, 19 березня з Луганської області вдалося евакуювати автобусами близько 700 мирних жителів. Серед них були поранені та малорухомі люди.

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