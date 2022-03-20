З Луганської області завтра очікується відправлення евакуаційного потягу

В понеділок, 21 березня, планується відправка евакуаційного потягу з Луганської області. Він вирушить зі станції в Новозолотарівці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"У понеділок, 21 березня, за інформацією Укрзалізниці, очікується евакуаційний поїзд з Луганщини. Орієнтовний час відправлення зі станції в Новозолотарівці - 14:00", - йдеться у повідомленні.
На території Донецької області відбудеться пересадка на інші потяги.
Гайдай попередив про можливі зміни і закликав уважно слідкувати за повідомленнями.
Нагадаємо, 19 березня з Луганської області вдалося евакуювати автобусами близько 700 мирних жителів. Серед них були поранені та малорухомі люди.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.