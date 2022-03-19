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З Луганської області сьогодні евакуювали близько 700 осіб, серед них поранені

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Луганська область, Субота 19 березня 2022 17:47
З Луганської області сьогодні евакуювали близько 700 осіб, серед них поранені Фото: з Луганської області евакуювали 700 осіб (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Юрченко

В Луганській області в суботу, 19 березня, запрацював зелений коридор. З гарячих точок вдалося евакуювати 700 осіб, серед них поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, евакуація з Попасної була з перервами через порушення режиму тиші окупантами. Серед евакуйованих були раніше поранені люди та особи, які не можуть самостійно пересуватися.

Сьогодні з Попасної виїхали 302 місцевих мешканців, з Сєвєродонецька - 160, Лисичанська - 160, Рубіжного - 30. Деякі мешканці області евакуювалися особистим транспортом. Їх кількість уточнюється.

Крім того, в Луганську область доставили 5 вантажівок з гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, російські окупанти не пропустили у Херсонську область гуманітарну допомогу. 14 вантажівок з харчами та медикаментами відправилися назад у Дніпропетровську область.

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