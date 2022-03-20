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Из Луганской области завтра ожидается отправление эвакуационного поезда

Фото: из Луганской области отправится эвакуационный поезд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В понедельник, 21 марта, планируется отправка эвакуационного поезда из Луганской области. Он отправится со станции в Новозолотаревке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"В понедельник, 21 марта, по информации Укрзализныци, ожидается эвакуационный поезд из Луганской области. Ориентировочное время отправления со станции в Новозолотаревке - 14:00", - говорится в сообщении.

На территории Донецкой области состоится пересадка на другие поезда.

Гайдай предупредил о возможных изменениях и призвал внимательно следить за сообщениями.

Напомним, 19 марта из Луганской области удалось эвакуировать автобусами около 700 мирных жителей. Среди них были раненые и малоподвижные люди.

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