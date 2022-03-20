Из Луганской области завтра ожидается отправление эвакуационного поезда

В понедельник, 21 марта, планируется отправка эвакуационного поезда из Луганской области. Он отправится со станции в Новозолотаревке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"В понедельник, 21 марта, по информации Укрзализныци, ожидается эвакуационный поезд из Луганской области. Ориентировочное время отправления со станции в Новозолотаревке - 14:00", - говорится в сообщении.
На территории Донецкой области состоится пересадка на другие поезда.
Гайдай предупредил о возможных изменениях и призвал внимательно следить за сообщениями.
Напомним, 19 марта из Луганской области удалось эвакуировать автобусами около 700 мирных жителей. Среди них были раненые и малоподвижные люди.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.