Из Луганской области завтра ожидается отправление эвакуационного поезда

В понедельник, 21 марта, планируется отправка эвакуационного поезда из Луганской области. Он отправится со станции в Новозолотаревке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

"В понедельник, 21 марта, по информации Укрзализныци, ожидается эвакуационный поезд из Луганской области. Ориентировочное время отправления со станции в Новозолотаревке - 14:00", - говорится в сообщении.

На территории Донецкой области состоится пересадка на другие поезда.

Гайдай предупредил о возможных изменениях и призвал внимательно следить за сообщениями.