У Луганській області затримали підозрювану у причетності до "ЛДНР"

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Жителька Луганської області намагалася перетнути гвардійський блокпост поблизу села Городище

Військові затримали жінку, яку підозрюють у причетності до контрольованих Російською Федерацією сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

Як зазначається, жителька Луганської області намагалася перетнути гвардійський блокпост поблизу села Городище.

"Мешканка Успенки Лутугинського району Луганської області намагалася перетнути гвардійський блокпост поблизу села Городище на сході Луганщини. Дані про громадянку були в пошуковій базі ситуаційного центру", - йдеться у повідомленні.

Жінці інкримінують статтю 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законами України воєнізованих формувань або участь у їх діяльності). Їй загрожує від двох до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, 24 лютого військовослужбовці Національної гвардії затримали на Донбасі учасника російських незаконних збройних формувань. Він був затриманий на блокпосту поблизу населеного пункту Волноваха. Найманця виявили під час перевірки автобусу сполученням "Новотроїцьке - Маріуполь".

Крім того, 19 лютого нацгвардійці також затримували на Донбасі учасника незаконних збройних формувань. Бойовик був затриманий при спробі перетнути блокпост поблизу населеного пункту Городище в Луганській області.