На Донбасі нацгвардійці затримали бойовика

Фото: Нацгвардія (kmu.gov.ua)

Бойовика затримали на блокпосту поблизу Городища

Військовослужбовці одного з підрозділів угруповання Національної гвардії України "Північ" затримали на Донеччині чоловіка, причетного до незаконних збройних формувань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що чоловік був затриманий при спробі перетнути блокпост поблизу населеного пункту Городище в Луганській області.

"Гвардійці виявили підозрілу особу, яка намагалася перетнути блокпост поблизу Городища. У пошуковій базі ситуаційного центру громадянин 1958 року був відзначений, як особу причетну до незаконних збройних формувань та підлягає затриманню", - повідомили в МВС.

Бойовика доставили в Біловодське відділення поліції. Його підозрюють у скоєнні злочинів за ст.260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Нагадаємо, 18 лютого вранці бойовики на Донбасі зробили спробу прорвати лінію розмежування на луганському напрямку. В результаті бою загинув український військовий, троє отримали поранення, двоє - контузію. З боку бойовиків - четверо загиблих, шестеро поранених. Українські військові зберегли свої позиції.

Також РБК-Україна писало, що 13 лютого українські військовослужбовці з оперативного територіального управління "Північ" затримали на Донбасі представника російсько-німецьких окупаційних військ.