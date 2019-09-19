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СБУ викрила спробу вербування українки з боку спецслужб РФ

Новини » Суспільство    19.09.2019 - 11:28
СБУ викрила спробу вербування українки з боку спецслужб РФ
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Спецслужби РФ вимагали від українки збір інформації про військових об'єктах

Служба безпеки України викрила спробу вербування українки з боку спецслужб Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що спецслужби РФ вимагали від жительки Хмельницької області збір інформації про розміщення військових об'єктів в регіоні.

"Представники ФСБ в пункті пропуску "Станиця Луганська" без пояснення причин затримали мешканку Хмельницької області, яка поверталася від родичів з тимчасово окупованої території Луганської області. При цьому представники іноземної спецслужби через погрози і шантаж спробували схилити жінку до негласної співпраці", - йдеться в повідомленні.

повернувшись додому жінка самостійно звернулася в СБУ.

Нагадаємо, в серпні Генеральна прокуратура України встановила групу вербувальників дітей незаконні формування бойовиків на Донбасі. Підозрювані вербували дітей і підлітків у віці від 5 до 18 років. Їх залучали до участі в терористичній діяльності "ДНР".

Також РБК-Україна повідомляло, що в Черкаській області затримали підозрюваного в підготовці диверсії на одному з військових об'єктів. Громадянин Росії виготовляв саморобні вибухові пристрої, а також проводив розвідку на прилеглих до військового аеродрому ВСУ територіях.

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