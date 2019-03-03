В Луганській області затримали бойовика

Затриманого підозрюють у співпраці з російсько-окупаційними військами

На одном из блокпостов Луганской области подразделения Национальной гвардии задержали мужчину, который подозревается в сотрудничестве с российско-оккупационными войсками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, во время проверки документов с помощью базы данных Нацполиции было установлено, что мужчина подозревается в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации и подлежит задержанию.

"По данному факту гражданин был задержан и доставлен до Беловодского отдела Национальной полиции", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в Торецке (Донецкая область) пограничники со склада Объединенных сил задержали боевика, который охранял обломки сбитого самолета Boeing 777 рейса MH17.

Ранее, сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области местную жительницу, которая помогала в организации "выборов" так называемого "главы ДНР" и "депутатов народного совета" в ноябре 2018 года.

Кроме того, на контрольно-пропускном пункте "Марьинка" сотрудники полиции и Службы безопасности Украины задержали 19-летнего боевика, который служил в незаконном вооруженном формировании "Молодая гвардия ДНР".