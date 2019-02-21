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СБУ затримала організатора "виборів" в "ДНР"

Новини » Політика    21.02.2019 - 13:35
СБУ затримала організатора "виборів" в "ДНР"
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Жінка займала посаду заступника голови територіальної виборчої комісії"

Співробітники Служби безпеки України затримали в Донецькій області місцеву жительку, яка допомагала в організації "виборів" так званого "глави ДНР" і "депутатів народної ради" в листопаді 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, правоохоронці встановили, що місцева мешканка займала посаду заступника голови територіальної виборчої комісії однієї з дільниць Новоазовського району і за грошову винагороду забезпечувала організацію та проведення фейкового волевиявлення.

Жінку затримали на підконтрольній української влади території, куди вона приїхала в особистих справах.

"Порушено кримінальну справу за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110 КК України). Жінці повідомлено про підозру", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на контрольно-пропускному пункті "Маріїнка" співробітники поліції і Служби безпеки України затримали 19-річного бойовика, який служив у "Молодій гвардії ДНР".

Крім того, за матеріалами Служби безпеки України до дев'яти років позбавлення волі заочно засуджений бойовик терористичної організації "ДНР".

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