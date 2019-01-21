У Донецькій області затримали бойовика, який служив у "Молодій гвардії ДНР"

Фото: затриманий бойовик (npu.gov.ua)

Він служив на блокпостах протягом трьох років

На контрольно-пропускному пункті "Мар’їнка" працівники поліції та Служби безпеки України (СБУ) затримали 19-річного бойовика, який служив у "Молодій гвардії ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Як зазначається, правопорушник їхав з окупованої території до своїх батьків у м. Вугледар. Зараз він перебуває у Мар’їнському відділенні поліції, де з ним працюють слідчі.

Правоохоронці встановили, що молодий хлопець ще у березні 2015 року вступив до лав терористів. Йому зателефонував працівник "поліції ДНР" та запропонував поповнити ряди новобранців, які повинні нести службу на блокпостах. Хлопець погодився.

Його відразу відправили на блокпост "Горинич", який розташований між Горлівкою та Донецьком. До його обов’язків входила перевірка осіб, здійснення контрольно-пропускного режиму, перевірка документів. Зі слів правопорушника стало відомо, що він разом з іншими найманцями вимагали гроші у проїжджаючих громадян.

"Віджаті" суми сягали від 100 до 2500 тис. рублів. Крім того, озброєні терористи іноді примушували жінок до статевих відносин, для того щоб проїхати блокпост. Всі ці протизаконні дії вони вчиняли через брак грошей.

Затриманий розповів, що він виходив на чергування близько 2 разів на тиждень. При цьому він і досі навчається у місцевому училищі.

Зловмисника затримали правоохоронці та відкрили відносно нього кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" Кримінального кодексу України. Санкція статті - від 3 до 8 років позбавлення волі.

Фото: затриманий бойовик (npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) пособника російських спецслужб.

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки України до дев’яти років позбавлення волі заочно засуджено бойовика терористичної організації "ДНР".