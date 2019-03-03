В Луганській області затримали бойовика

Фото: затриманий бойовик (fb.com/pressjfo.news)

Затриманого підозрюють у співпраці з російсько-окупаційними військами

На одному з блокпостів Луганської області підрозділи Національної гвардії затримали чоловіка, який підозрюється у співпраці з російсько-окупаційними військами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як повідомляється, під час перевірки документів за допомогою бази даних Нацполіції було встановлено, що чоловік підозрюється у причетності до збройних формувань Російської Федерації та підлягає затриманню.

"За даним фактом громадянина було затримано і доставлено до Біловодського відділу Національної поліції", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше у Торецьку (Донецька область) прикордонники зі складу Об'єднаних сил затримали бойовика, який охороняв уламки збитого літака Boeing 777 рейсу MH17.

Раніше, співробітники Служби безпеки України затримали в Донецькій області місцеву жительку, яка допомагала в організації "виборів" так званого "глави ДНР" і "депутатів народної ради" в листопаді 2018 року.

Крім того, на контрольно-пропускному пункті "Маріїнка" співробітники поліції і Служби безпеки України затримали 19-річного бойовика, який служив у незаконному збройному формуванні "Молода гвардія ДНР".