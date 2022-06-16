ru ua
Чт, 16 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Луганській області вибухнув російський склад боєприпасів

Новость на русском →
Луганська область, Четвер 16 червня 2022 21:09
В Луганській області вибухнув російський склад боєприпасів Ілюстративне фото: на Луганщині вибухнув російський склад боєприпасів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В окупованому Хрустальному Луганській області вибухнув склад боєприпасів. Після цього почалася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ріа-Мелітополь".

Зазначається, що місцеві жителі почули низку вибухів. Пізніше вони почали публікувати відео, на яких зображено сильну пожежу.

У російських ЗМІ з'явилася інформація, що горить місцевий завод, на якому знаходились боєприпаси.

Варто зауважити, що місто Хрустальне перебуває під окупацією росіян ще з 2014 року.

Нагадаємо, 12 червня стало відомо, що українські військові знищили склад боєприпасів та 18 російських загарбників на Сході.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Вибух Вибух боєприпасів
NEWS
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
Макрон, Шольц та Драгі приїхали в Україну: що відомо
DAILY
Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тарас Чмут: Без західної зброї війна для України уже була б закінчена