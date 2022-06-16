В Луганській області вибухнув російський склад боєприпасів
Ілюстративне фото: на Луганщині вибухнув російський склад боєприпасів (Getty Images)
В окупованому Хрустальному Луганській області вибухнув склад боєприпасів. Після цього почалася пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ріа-Мелітополь".
Зазначається, що місцеві жителі почули низку вибухів. Пізніше вони почали публікувати відео, на яких зображено сильну пожежу.
У російських ЗМІ з'явилася інформація, що горить місцевий завод, на якому знаходились боєприпаси.
Варто зауважити, що місто Хрустальне перебуває під окупацією росіян ще з 2014 року.
Нагадаємо, 12 червня стало відомо, що українські військові знищили склад боєприпасів та 18 російських загарбників на Сході.
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