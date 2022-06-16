В Луганской области взорвался российский склад боеприпасов
Иллюстративное фото: в Луганской области взорвался российский склад боеприпасов (Getty Images)
В оккупированном Хрустальном Луганской области взорвался склад боеприпасов. После этого начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Риа-Мелитополь".
Отмечается, что местные жители услышали ряд взрывов. Позже они начали публиковать видео, на которых изображен сильный пожар.
В российских СМИ появилась информация о том, что горит местный завод, на котором находились боеприпасы.
Стоит заметить, что город Хрустальный находится под оккупацией россиян еще с 2014 года.
Напомним, 12 июня стало известно, что украинские военные уничтожили склад боеприпасов и 18 российских захватчиков на Востоке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.