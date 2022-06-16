В Луганской области взорвался российский склад боеприпасов

В оккупированном Хрустальном Луганской области взорвался склад боеприпасов. После этого начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Риа-Мелитополь".

Отмечается, что местные жители услышали ряд взрывов. Позже они начали публиковать видео, на которых изображен сильный пожар. В российских СМИ появилась информация о том, что горит местный завод, на котором находились боеприпасы. Стоит заметить, что город Хрустальный находится под оккупацией россиян еще с 2014 года.