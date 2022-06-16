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В Луганской области взорвался российский склад боеприпасов

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Луганская область , Четверг 16 июня 2022 21:09
В Луганской области взорвался российский склад боеприпасов Иллюстративное фото: в Луганской области взорвался российский склад боеприпасов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В оккупированном Хрустальном Луганской области взорвался склад боеприпасов. После этого начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Риа-Мелитополь".

Отмечается, что местные жители услышали ряд взрывов. Позже они начали публиковать видео, на которых изображен сильный пожар.

В российских СМИ появилась информация о том, что горит местный завод, на котором находились боеприпасы.

Стоит заметить, что город Хрустальный находится под оккупацией россиян еще с 2014 года.

Напомним, 12 июня стало известно, что украинские военные уничтожили склад боеприпасов и 18 российских захватчиков на Востоке.

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