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Пожежа в Луганській області: згоріли десятки будинків, є загиблий

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 17:37
Пожежа в Луганській області: згоріли десятки будинків, є загиблий
Фото: ліквідація лісової пожежі у Луганській області (facebook.com/lugdsns)
Автор: Роман Калиниченко

Вогонь дістався житлових будинків, загинув місцевий житель

Масштабна пожежа у Луганській області розповсюдилася на село Смолянинове Новоайдарського району. Вогонь знищив кілька десятків житлових будинків, загинув місцевий житель.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, повністю згоріли близько 80 дачних будинків садового кооперативу "Вовча яма" та 14 житлових будинків у селі Смолянинове.

"Попередньо 1 особа загинула та 9 осіб госпіталізовані до лікарні", - повідомили у ДСНС.

До гасіння пожежі залучено 361 рятувальника та 85 одиниць техніки. До місця події направили 37 автоцистерн з водою та 220 пожежних з чотирьох регіонів - Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Оперативна інформація щодо загорання сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району Луганської області

Оперативна інформація щодо загорання сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району Луганської області Станом на 17 год. до гасіння пожежі залучено 361 чол. та 85 од. тех., з них від ДСНС 310 чол. о/с та 66 од. техніки. Додатково слідують від ДСНС 37 автоцистерн та 220 чол. з Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей. У зв’язку з поривчастим вітром (до 25 м/с) та високою температурою повітря (+ 38) відбулося розповсюдження пожежі на с. Смолянинове Новоайдарського району. Попередньо 1 особа загинула та 4 особи госпіталізовані до лікарні. Вогнем знищено близько 80 дачних будинків садового кооперативу «Вовча яма» та 14 житлових будинків у с. Смолянинове.

Опубліковано ДСНС України Вівторок, 7 липня 2020 р.

Нагадаємо, внаслідок сильних поривів вітру масштаби лісової пожежі у Луганській області збільшилися. Вогонь підійшов до селища Вовче та Смолянінове.

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