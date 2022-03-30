Окупанти обстріляли дитячий садок у Лисичанську. На розбір завалів не вистачає рятувальників

Російські окупанти обстрілами зруйнували дитячий садок у Лисичанську. На даний момент інформація про постраждалих уточнюється, але місту не вистачає рятувальників для розбору завалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Луганської обласної державної адміністрації.

Як заявив керівник Луганської області Сергій Гайдай, з ранку окупанти вдарили по околицях Лисичанська, а зараз обстрілюють інші його частини. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів, але вже є пожежі на інших об'єктах і необхідно розбирати нові завали.

"Один з них - дитячий садок, який тільки минулого року був відремонтований. Інформація про постраждалих уточнюється. Рятувальників катастрофічно не вистачає на таку кількість обстрілів", - зазначив він.