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У Луганській області розслідують справи командирів "народної міліції" "ЛНР"

НовиниСуспільство    20.03.2018 - 14:17
Фото: бойовик "ЛНР" (dnr-news.com)
Фото: бойовик "ЛНР" (dnr-news.com)

Соратники терористів звинувачуються у вбивстві солдатів ЗСУ

Спеціальне досудове розслідування розпочато щодо так званих "командирів підрозділів народної міліції" "ЛНР". Про це передає прес-служба прокуратури Луганської області.

Зокрема, згідно з повідомленням, розслідуванням встановлено, що соратники терористів з січня 2015 року і по даний час беруть участь в незаконній діяльності "6-го окремого мотострілецького козачого полку Матвія Платова". Як стало відомо вони займають посади так званих командирів "батареї ПТКР (протитанкових керованих ракет)" і "реактивної артилерійської батареї".

В результаті злочинних дій цих учасників терористичної організації військовослужбовці Збройних Сил України, які несли службу в Новоайдарському та Попаснянському районах, отримали тілесні ушкодження або загинули.

На даний момент бойовики переховуються від слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Щодо бойовиків розпочата процедура спеціального досудового розслідування.

Також уточнюється, що за вчинення кримінальних злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 КК України терористам загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, співробітники Служби безпеки України в Луганській області затримали бойовика одного з незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР".

Правоохоронці встановили, що уродженець міста Щастя Новоайдарського району Луганської області приєднався до так званої "народної міліції ЛНР" в 2015 році як розвідник і "дослужився" до посади командира розвідувального відділення".

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Теги: ЛНР, Суд, бойовики
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