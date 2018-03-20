У Луганській області розслідують справи командирів "народної міліції" "ЛНР"

Спеціальне досудове розслідування розпочато щодо так званих "командирів підрозділів народної міліції" "ЛНР". Про це передає прес-служба прокуратури Луганської області.

Зокрема, згідно з повідомленням, розслідуванням встановлено, що соратники терористів з січня 2015 року і по даний час беруть участь в незаконній діяльності "6-го окремого мотострілецького козачого полку Матвія Платова". Як стало відомо вони займають посади так званих командирів "батареї ПТКР (протитанкових керованих ракет)" і "реактивної артилерійської батареї".

В результаті злочинних дій цих учасників терористичної організації військовослужбовці Збройних Сил України, які несли службу в Новоайдарському та Попаснянському районах, отримали тілесні ушкодження або загинули.

На даний момент бойовики переховуються від слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Щодо бойовиків розпочата процедура спеціального досудового розслідування.

Також уточнюється, що за вчинення кримінальних злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 КК України терористам загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, співробітники Служби безпеки України в Луганській області затримали бойовика одного з незаконних збройних формувань терористичної організації "ЛНР".

Правоохоронці встановили, що уродженець міста Щастя Новоайдарського району Луганської області приєднався до так званої "народної міліції ЛНР" в 2015 році як розвідник і "дослужився" до посади командира розвідувального відділення".