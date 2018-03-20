В Луганской области расследуют дела командиров "народной милиции" "ЛНР"

Специальное досудебное расследование начато в отношении так называемых "командиров подразделений народной милиции" "ЛНР". Об этом передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В частности, согласно сообщению, расследованием установлено, что соратники террористов с января 2015 года и по настоящее время принимают участие в незаконной деятельности "6-го отдельного мотострелкового казачьего полка Матвея Платова". Как стало известно они занимают должности так называемых командиров "батареи ПТУР (противотанковых управляемых ракет)" и "реактивной артиллерийской батареи".

В результате преступных действий этих участников террористической организации военнослужащие Вооруженных Сил Украины, которые несли службу в Новоайдарском и Попаснянском районах, получили телесные повреждения или погибли.

На данный момент боевики скрываются от следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности. В отношении боевиков начата процедура специального досудебного расследования.

Также уточняется, что за совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины террористам грозит от 7 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, как сообщалось ранее, сотрудники Службы безопасности Украины в Луганской области задержали боевика одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР".

Правоохранители установили, что уроженец города Счастье Новоайдарского района Луганской области присоединился к так называемой "народной милиции ЛНР" в 2015 году как разведчик и "дослужился" до должности "командира разведывательного отделения".