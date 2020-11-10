У Луганській області розкрили схему розкрадання на ремонті шкіл і лікарень

У Луганській області розкрили схему розкрадання бюджетних коштів за участю підприємців і чиновника. Вони підозрюються в масштабному присвоєння грошей, виділених на ремонти шкіл і лікарень.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Встановлено, що певний впливовий бізнесмен з міста Кремінна організував схему в 2018 році, в яку залучив чинного на той момент чиновника райдержадміністрації та представників декількох фірм, що спеціалізуються на ремонтних роботах і торгівлі будматеріалами.

Чиновник забезпечував спільникам перемоги на тендерах на проведення робіт на соцоб'єктах району. У ході підготовки робіт підприємство-проектувальник завищувало вартість послуг і товарів в 1,5-2 рази. Матеріали закуповували у наближених фірм за завищеними цінами, а різницю переводили в готівку і забирали собі.

В рамках схеми зловмисники відремонтували 17 соціальних об'єктів на суму 50 мільйонів гривень. Поки встановлено, що тільки на ремонті даху п'яти шкіл вони привласнили майже 700 тисяч гривень. Точна сума збитків встановлюється.

Правоохоронці обшукали транспорт і місця проживання фігурантів у Києві та Кремінній. Вилучені чернетки, 800 тисяч гривень й інші речові докази. Чотирьом учасникам оборудки повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Сумській області Служба безпеки України викрила посадовця одного з агролісгоспів у зловживанні службовим становищем і підробці документів на вирубку лісу. Такі дії завдали шкоди державі на 926 тисяч гривень.

Також, СБУ виявила, що зі стратегічного підприємства систематично розкрадали авіаційні комплектуючі. Їх продавали в країни західної Азії та колишнього СНД.