ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

СБУ викрила продаж авіакомплектуючих з оборонного підприємства

Дніпропетровська область, Вівторок 03 листопада 2020 15:23
СБУ викрила продаж авіакомплектуючих з оборонного підприємства
Фото: обшуки у зловмисників (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

Зі стратегічного підприємства систематично розкрадали авиционные комплектуючі. Їх продавали в країни західної Азії та колишнього СНД.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Встановлено, що схема була організована власниками російської авіакомпанії. Посередники, серед яких і посадові особи стратегічного підприємства, крали на їх замовлення двигуни та авіаційні запчастини для вертольотів "Мі-2", "Мі-8, Мі-17" та їх модифікацій.

Вкрадену продукцію вивозили за кордон в обхід митного контролю. По підробленим документам, її продавали оборонним компаніям.

Оперативники СБУ провели операцію, в ході якої затримали фігурантів справи під час спроби продати авіадвигун за 980 тисяч доларів. Цей двигун відноситься до товарів подвійного використання і може встановлюватися на військові вертольоти.

Під час обшуків в офісах українських посередників і за місцем проживання фігурантів було вилучено запчастини до вертольотів "Мі-2" і "Мі-8", а також чернетки з підтвердженням діяльності.

СБУ затримала начальника відділу стратегічного підприємства і повідомила про підозру у розкраданні майна шляхом зловживання службовим становищем. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Триває слідство для пошуку всіх учасників схеми.

Сьогодні також повідомлялося, що Служба безпеки України викрила тіньову схему імпорту світлих нафтопродуктів. Вона завдала збитків державному бюджету України понад 200 млн гривень.

Нагадаємо, СБУ викрила схему незаконного ввезення в Україну трьох зенітно-ракетних комплексів радянського виробництва понад 110 млн гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події Служба безпеки України

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся