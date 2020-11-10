В Луганской области раскрыли схему хищения на ремонте школ и больниц

В Луганской области раскрыли схему разворовывания бюджетных средств с участием предпринимателей и чиновника. Они подозреваются в масштабном присвоении денег, выделенных на ремонты школ и больниц.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Установлено, что некий влиятельный бизнесмен из города Кременная организовал схему в 2018 году, в которую привлек действующего на тот момент чиновника райгосадминистрации и представителей нескольких фирм, специализирующихся на ремонтных работах и торговле стройматериалами.

Чиновник обеспечивал сообщникам победы на тендерах на проведение работ на соцобъектах района. В ходе подготовки работ предприятие-проектировщик завышало стоимость услуг и товаров в 1,5-2 раза. Материалы закупали у приближенных фирм по завышенным ценам, а разницу обналичивали и забирали себе.

В рамках схемы злоумышленники отремонтировали 17 социальных объектов на сумму в 50 миллионов гривен. Пока установлено, что только на ремонте крыши пяти школ они присвоили почти 700 тысяч гривен. Точная сумма убытков устанавливается.

Правоохранители обыскали транспорт и места проживания фигурантов в Киеве и Кременной. Изъяты черновики, 800 тысяч гривен и другие вещдоки. Четверым участникам оборудки сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, в Сумской области Служба безопасности Украины разоблачила чиновника одного из агролесхозов в злоупотреблении служебным положением и подделке документов на вырубку леса. Такие действия нанесли ущерб государству на 926 тысяч гривен.

Также, СБУ обнаружила, что из стратегического предприятия систематически разворовывали авиационные комплектующие. Их продавали в страны западной Азии и бывшего СНГ.