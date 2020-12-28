У Луганській області стався обвал на шахті

Фото: поліцейський (npu.gov.ua)

У Луганській області на шахті "Золоте" державного підприємства "Первомайськвугілля" стався обвал. Одному з гірників вдалось вибратись, однак ще один перебуває під завалами.

Про це повідомила в коментарі РБК-Україна начальник Відділу комунікації поліції Луганської області Тетяна Погукай.

За її словами, обвал стався напередодні о 23:40 в четвертому південному вентиляційному ходку горизонту 600-684 м (ділянка №4).

"Під завалом знаходились два працівника (ГРОЗ), з одним з яких був зв'язок. На даний час одному з них вдалося вибратися на поверхню. Другий ще під завалом", сказала Погукай.

Інформації щодо загиблих чи травмованих немає. Наразі тривають заходи щодо ліквідації наслідків аварії. Обставини встановлюються.

Нагадаємо, сьогодні у Кривому Розі на вулиці Ферганська стався обвал будинку. Внаслідок руйнування під завалом опинились два чоловіка.

Крім того, на початку місяця у Кривому Розі стався обвал на шахті "Тернівська". Тоді в результаті обвалу породи постраждали двоє працівників шахти.

Також РБК-Україна писало, що у Луганській області на шахті "Новодружеська" стався обвал. Внаслідок обвалу загинув гірник.