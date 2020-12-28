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У Кривому Розі стався обвал у будинку, є загиблий

Кривий Ріг, Понеділок 28 грудня 2020 09:35
У Кривому Розі стався обвал у будинку, є загиблий
Фото: рятувальник (dsns.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 28 грудня, у Кривому Розі на вулиці Ферганська стався обвал будинку. Внаслідок руйнування під завалом опинились два чоловіка.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, обвал між першим поверхом та підвалом двоповерхової неексплуатуємої безгоспної будівлі стався з невідомих причин. По прибуттю рятувальники дістали чоловіка у свідомості з під завалів та доставили його до автомобіля швидкої медичної допомоги. Наразі він перебуває у Криворізькій міській лікарні №1, стан середньої тяжкості.

Також рятувальники з під завалів дістали ще одного чоловіка без ознак життя.

До місця події було залучені 5 чоловік особового складу та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Наразі встановлюється причина руйнації будівлі.

Фото: обвал будинку (dp.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, на початку місяця у Кривому Розі стався обвал на шахті "Тернівська". Тоді в результаті обвалу породи постраждали двоє працівників шахти.

Також раніше у Київській області в селі Садове Баришівського району стався обвал даху багатоквартирного двоповерхового будинку.

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