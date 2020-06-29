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В Луганській області стався обвал на шахті, є загиблий та поранений

Новини » Надзвичайні події     29.06.2020 - 11:45
В Луганській області стався обвал на шахті, є загиблий та поранений
Фото: шахтар (facebook.com)

Травмованого шахтаря з чисельними переломами госпіталізували у лікарню

Вчора ввечері о 23:30 в Луганській області стався обвал на шахті "Привільнянська" в Лисичанську. Внаслідок події один шахтар загинув та ще один отримав травми.

Про це повідомив народний депутат Михайло Волинець на своїй сторінці в Facebook.

Наразі не відомо, що стало причиною обвалу на шахті, однак зазначається, що постраждалого шахтаря з чисельними переломами гірничорятувальники 2 ВГРЗ евакуювали на поверхню. Пізніше він був госпіталізований до лікарні Лисичанська.

Нагадаємо, раніше обвал стався на шахті "Південнодонбаська №1" в селищі Вугледар Донецької, внаслідок чого загинув один гірник.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що у Києві стався вибух в одній з багатоповерхівок на Позняках, в результаті обрушилося декілька поверхів житлового будинку.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ЛуганськШахтаобвал
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