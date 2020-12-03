У Кривому Розі стався обвал на шахті, постраждали гірники

Фото: поліція (РБК-Україна)

У Кривому Розі сьогодні, 3 грудня, стався обвал на шахті "Тернівська". В результаті обвалу породи постраждали двоє працівників шахти.

Про це повідомляє Національна поліція у Facebook.

Рятувальники витягли гірників з-під завалів, після чого їх доставили до лікарні. Правоохоронці почали досудове розслідування.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою)", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, на початку листопада у Кіровоградській області на шахті загинув працівник. Під час проведення ремонтних робіт гірника ударило ковшем.

Також РБК-Україна писало, що у Луганській області на шахті "Новодружеська" стався обвал. Внаслідок обвалу загинув гірник.

Крім того, на окупованій території Донецької області у листопаді сталася пожежа на шахті імені Скочинського. В результаті пожежі загинули чотири співробітники шахти