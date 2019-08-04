Луганчанин жорстоко вбив собаку: 27-річного нелюдя будуть судити

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Чоловік вперше постане перед судом за жорстоке поводження з тваринами

У Луганській області постане перед судом 27-річний житель Сєвєродонецька, який викинув з балкона своєї квартири собаку. Тварину нелюдь підібрав на вулиці кількома днями раніше. Вбивство нещасного собаки отримало в місті широкий резонанс. Воно схвилювало громадськість. Волонтери та ветеринари боролися за життя тварини, але вона померла. Про це повідомляє прес-служба поліції.

Вбивство сталося 30 червня, 27-річний чоловік спочатку побив, а потім викинув з другого поверху квартири безпородну собаку Діну. Через те, що лікарям не вдалося врятувати чотириногого друга, його приспали.

"Щоб позбавити собаку від страждань, його приспали", - розповіли в поліції.

Кримінальне провадження з кваліфікацією за ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами) направили для розгляду по суті до суду. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.

В Луганській області це буде перша така справа, яка пов'язане з жорстоким поводженням з тваринами.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Як ми раніше писали, в Голосіївському парку Києва на чоловіка з дружиною, які прогулювалися зі своїм собакою хаскі, напала вівчарка. Господар тварини не відреагував на напад свого вихованця і просто ретирувався.

Читайте також, як в Дніпрі друг і помічник священика вбив тварину сусідів на очах у всіх. Про це повідомила господиня собаки такси на прізвисько Лакі Світлана на своїй сторінці в Facebook.