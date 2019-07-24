Прокусила дружині ногу: у київському парку на людей по-звірячому накинулася вівчарка

Колаж (РБК-Україна)

Господар вівчарки не відреагував на напад тварини, а просто пішов

В Голосіївському парку Києва на чоловіка з дружиною, які прогулювалися зі своїм собакою хаскі, напала вівчарка. Господар тварини не відреагував на напад свого вихованця і просто втік. Про це написав Євген Каря у пабліку "Сусіди Голосієво" у Facebook.

На Євгена з дружиною напала вівчарка, яка з'явилася з-за кущів. Коли жінка намагалася відбитися, тварина прокусила їй ногу. Собака хаскі також постраждав, йому довелося зашивати рану. Автор поста просить киян допомогти знайти господаря неадекватноюї собаки і покарати його.

В результаті нападу агресивної вівчарки, жінці довелося звернутися в травмпункт.

"Прошу допомоги!!! Сьогодні о 7.30 ранку Голосіївському лісі в районі Вул. Блакитного - вул. М. Рильського на мою собаку Хаскі з дружиною напала величезна вівчарка, яка вибігла з кущів. В результаті постраждали обоє, собака прокусила дружині ногу, коли та намагалася її прогнати. Господар вівчарки був десь поруч і взагалі ніяк не відреагував, а просто пішов. Може хтось вже з ним зустрічався і знає, де він живе, можливо, на вулиці Рильського, дуже хочеться знайти цього козла, який вигулює неадекватну собаку.Таких треба карати! В результаті довелося їхати у травмпункт", - написав Євген Каря.

Скріншот поста (facebook.com/groups)

В коментарях люди порадили Євгену купити газовий балончик, щоб бути під захистом. Також деякі люди зазначили, що бачили в парку чоловіка зі злою вівчаркою.

Є два "господаря" на Рильського, не раз зустрічали на вигулі, моя собака втекла перший раз, на другий раз ходжу з балончиком і звуковим відлякувачем собак. На них викликали поліцію.

Перцевий балон вам в допомогу! Вкрай корисна річ!

Якщо це вранці в районі 7 ранку і вівчарка в чорному забарвленні (слабо розбираюся, як це правильно сказати), а чоловік приблизно 50 років, то він спускається плюс мінус 7 ранку з верху Доброго шляху через ранок його бачу, та пес у нього ... краще триматися осторонь.

Скріншот коментарів (facebook.com/groups)

Як ми раніше писали, у Дніпрі стався випадок, який вражає своєю жорстокістю. В одному з будинків викинули з вікна собаку. Нещасна тварина померла просто на вулиці. Як повідомляє видання "Інформатор", такий вчинок здійснив чоловік, який уже раніше мав проблеми з законом.

Читайте також, як в Дніпрі друг і помічник священика вбив тварину сусідів на очах у всіх. Про це повідомила господиня собаки такси на прізвисько Лакі Світлана на своїй сторінці в Facebook.