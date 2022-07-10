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В Луганській області загинув доброволець з Грузії

Фото: загиблий у Луганській області доброволець із Грузії (facebook.com/vano.nadiradze)
Автор: Наталія Гурковська

На війні в Україні загинув доброволець з Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ще одного добровольця Вано Надірадзе в Facebook.

"Висловлюю співчуття "грузинським партизанам" і всієї Грузії... Ми втратили ще одного хороброго воїна", - написав він.

Громадянин Грузії загинув у Луганській області.

"Згідно з поширеною інформацією, загиблий грузинський боєць воював у партизанському підрозділі поблизу Луганська", - пише "Грузия Online", де відзначають, що смерть військового також підтвердили у Міністерстві закордонних справ Грузії.

За даними видання SOVA, в Україні загинули вже 17 бійців-добровольців із Грузії.

Як повідомлялось, на війні Росії проти України загинув колишній британський військовий. Він захищав Сєвєродонецьк.

Також громадянин США Стівен Забельські загинув під час бойових дій в Україні 15 травня.

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Луганськ