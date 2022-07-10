В Луганській області загинув доброволець з Грузії

На війні в Україні загинув доброволець з Грузії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ще одного добровольця Вано Надірадзе в Facebook.
"Висловлюю співчуття "грузинським партизанам" і всієї Грузії... Ми втратили ще одного хороброго воїна", - написав він.
Громадянин Грузії загинув у Луганській області.
"Згідно з поширеною інформацією, загиблий грузинський боєць воював у партизанському підрозділі поблизу Луганська", - пише "Грузия Online", де відзначають, що смерть військового також підтвердили у Міністерстві закордонних справ Грузії.
За даними видання SOVA, в Україні загинули вже 17 бійців-добровольців із Грузії.
Як повідомлялось, на війні Росії проти України загинув колишній британський військовий. Він захищав Сєвєродонецьк.
Також громадянин США Стівен Забельські загинув під час бойових дій в Україні 15 травня.
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