Колишній британський військовий загинув у боях за Сєвєродонецьк

На війні Росії проти України загинув колишній британський військовослужбовець Джордан Гетлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням батька загиблого у Facebook .

Чоловік залишив армію Британії у березні і відправився захищати Україну. Військовий загинув на передовій під час оборони Сєвєродонецьку від російських окупантів.

Джордан Гетлі став другим британцем, що загинув на війні в Україні після смерті Скотта Сіблі в квітні.