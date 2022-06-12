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Колишній британський військовий загинув у боях за Сєвєродонецьк

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Сєвєродонецьк, Неділя 12 червня 2022 16:59
Колишній британський військовий загинув у боях за Сєвєродонецьк Фото: загинув британський військовий (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

На війні Росії проти України загинув колишній британський військовослужбовець Джордан Гетлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням батька загиблого у Facebook.

Чоловік залишив армію Британії у березні і відправився захищати Україну. Військовий загинув на передовій під час оборони Сєвєродонецьку від російських окупантів.

Колишній британський військовий загинув у боях за Сєвєродонецьк

Джордан Гетлі став другим британцем, що загинув на війні в Україні після смерті Скотта Сіблі в квітні.

Раніше на війні в Україні загинув чеський доброволець.

Окрім цього, внаслідок ворожого обстрілу під час евакуації в Луганській області загинув французький журналіст.

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Сєвєродонецьк Війна Росії проти України
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