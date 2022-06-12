Колишній британський військовий загинув у боях за Сєвєродонецьк
Фото: загинув британський військовий (Getty Images)
На війні Росії проти України загинув колишній британський військовослужбовець Джордан Гетлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням батька загиблого у Facebook.
Чоловік залишив армію Британії у березні і відправився захищати Україну. Військовий загинув на передовій під час оборони Сєвєродонецьку від російських окупантів.
Джордан Гетлі став другим британцем, що загинув на війні в Україні після смерті Скотта Сіблі в квітні.
Раніше на війні в Україні загинув чеський доброволець.
Окрім цього, внаслідок ворожого обстрілу під час евакуації в Луганській області загинув французький журналіст.