В Луганской области погиб доброволец из Грузии

"Выражаю соболезнования "грузинским партизанам" и всей Грузии... Мы потеряли еще одного храброго воина", - написал он.

Гражданин Грузии погиб в Луганской области.

"По распространенной информации, погибший грузинский боец воевал в партизанском подразделении близ Луганска", - пишет "Грузия Online", где отмечают, что смерть военного также подтвердили в Министерстве иностранных дел Грузии.

По данным издания SOVA, в Украине погибло уже 17 бойцов-добровольцев из Грузии.