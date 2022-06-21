Під час боїв в Україні загинув громадянин США, - WP

Громадянин США Стівен Забельські загинув під час бойових дій в Україні 15 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

За даними газети, некролог, який знайшли, було написано членами сім'ї 52-річного американця. Держдеп підтвердив виданню цю інформацію.

Таким чином, Забельскі став щонайменше другим американцем, загиблим в Україні на війні.

Джерело газети в Держдепі повідомило, що відомство підтримує зв'язок з сім'єю американця і надає "всю можливу консульську допомогу".

При цьому дипломат не став повідомляти більш детальну інформацію "з поваги до сім'ї в цей важкий час".

Забельскі міг бути ветераном Сухопутних військ США.

В кінці квітня повідомлялося про загибель в Україні американського громадянина Уіллі Джозефа Кенсела.

Нагадаємо, так званий суд "ДНР" "засудив" трьох іноземних бійців, які воювали на боці України, до смертної кари. ООН вважає, що так званий "вирок" є військовим злочином.

Крім того, на війні Росії проти України загинув колишній британський військовий. Він захищав Сєвєродонецьк.