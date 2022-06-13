Активні обстріли та троє загиблих: як пройшла доба в Луганській області

У Луганській області станом на ранок 13 червня тривають активні бойові дії. За минулу добу загинули троє жителів Лисичанська, серед них 6-річний хлопчик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram .

За його словами, російські війська продовжують обстрілювати Лисичанськ. Вночі виникла пожежа в міському торговельному комплексі. Також пошкоджено чотири будинки та споруди місцевої шахти. За добу в Лисичанську загинули троє місцевих жителів: чоловік і жінка, а також 6-річна дитина. Поранено одну особу.

У Сєвєродонецьку триває штурм ворога. Гайдай зазначив, що окупанти дещо відтіснили українських захисників за рахунок значної переваги в артилерії. Ворожі снаряди влучили в очисні споруди міста. Також противник тричі обстріляв завод "Азот", де досі перебувають цивільні. Проте бої у місті ще тривають.

Крім того, російські війська поновили наступ в районі Золотого. Наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка - Врубівка та Комишуваха - Врубівка.

За добу у Врубівці зруйновано 11 будинків, чотири - у Золотому, у Гірському - два будинки та дитячий садок.