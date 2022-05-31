З Луганської області зупинили евакуацію, а на Херсонщині зник мобільний зв'язок: новини за 30 травня

США не дадуть Україні ракетні системи, здатні дістати до Росії, з Луганської області офіційно зупинили евакуацію, на Херсонщині зник мобільний зв'язок. Докладніше про те, що сталося в понеділок, 30 травня – у матеріалі РБК-Україна.

Війна Росії проти України: останні новини

Львівські десантники знищили взвод 104 десантно-штурмового полку із Псковської області. Було вбито близько 20 окупантів разом із технікою.

З Луганської області офіційно зупинили евакуацію. У понеділок, 30 травня, російські окупанти обстріляли автомобіль, що їхав за бажаючими виїхати, загинув журналіст з Франції.

У Бахмутському районі трапився витік аміаку. НП трапилася через бойові дії, пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу "Тольятті - Одеса".

США не дадуть Україні ракетні системи, здатні достати до Росії, - Байден

США не постачатимуть Україні ракетні системи, які можуть досягти території Росії.

Це уточнення Байден зробив після того, як стало відомо, що адміністрація американського президента готується відправити до Києва передові ракетні системи великої дальності.

У Херсонській області зник мобільний зв'язок

У понеділок, 30 травня, в Херсонській області зник мобільний зв'язок. Його відключили російські військові. Повідомляється, що працює тільки провайдер "Скайнет" через Крим.

Спроби блокування українського мобільного зв'язку та інтернету робилися й раніше.

Орбан назвав умову для підтримки ембарго на нафту з Росії

Угорщина може підтримати ембарго на російську нафту, але за умови гарантій з боку ЄС. Зокрема, в тому, що Будапешт зможе отримувати нафту не тільки з трубопроводу "Дружба".

"Нам потрібні гарантії, що в разі проблем з нафтопроводом, який проходить по території України, ми зможемо отримувати російську нафту з інших джерел", - підкреслив Орбан.

Балкани не проти. Україна має в червні отримати статус кандидата в ЄС, - Зеленський

Україна має вже в червні отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Тим більше, що країни Західних Балкан не проти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського до Європейської ради.

"На стратегічному рівні вже в червні має бути затверджений статус кандидата в члени Європейського союзу для України. Я хочу окремо подякувати країнам Західних Балкан, за їх розуміння і підтримку надання статусу кандидата для нашої країни", - зазначив він.

Літня спека і сильні дощі: частину України накриє негодою

Погода в Україні принесе в останній день весни спеку в деякі області, а місцями ймовірні сильні дощі.

Що буде з погодою в країні найближчими днями - читайте в матеріалі Styler.