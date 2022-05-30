ru ua
Пн, 30 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під Бахмутом стався витік аміаку: хто в зоні ураження

Новость на русском →
Донбас, Понеділок 30 травня 2022 17:49
Під Бахмутом стався витік аміаку: хто в зоні ураження Фото: під Бахмутом стався витік аміаку (ілюстративне фото/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Бахмутському районі трапився витік аміаку. НП трапилася через бойові дії, пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу "Тольятті - Одеса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Ця гілка не використовується з 2014 року, засувки закриті, але аміак з неї зараз витікає самоплином. Хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмута", - розповів він.

За його словами, в зону ураження можуть потрапити Бахмут, Гладосове, Дача, Миколаївка Друга, Одрадівка і Опитне.

"Місцева влада оповістила населення про необхідні заходи безпеки. Рятувальники вже готові ліквідовувати наслідки аварії. Інформації про постраждалих та загиблих наразі немає", - додав він.

Як повідомлялося, в Соледарі (Донецька область) прогримів сильний вибух. За неперевіреною інформацією, інцидент стався на заводі Knauf.

Раніше РБК-Україна розповідало, що робити у разі хімічної атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут
NEWS
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
DAILY
Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу