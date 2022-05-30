Під Бахмутом стався витік аміаку: хто в зоні ураження

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Ця гілка не використовується з 2014 року, засувки закриті, але аміак з неї зараз витікає самоплином. Хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмута", - розповів він.

За його словами, в зону ураження можуть потрапити Бахмут, Гладосове, Дача, Миколаївка Друга, Одрадівка і Опитне.

"Місцева влада оповістила населення про необхідні заходи безпеки. Рятувальники вже готові ліквідовувати наслідки аварії. Інформації про постраждалих та загиблих наразі немає", - додав він.