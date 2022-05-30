ru ua
Пн, 30 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Намагалися просунутися вперед. ЗСУ знищили взвод росіян із Псковської області

Новость на русском →
Україна, Понеділок 30 травня 2022 12:59
Намагалися просунутися вперед. ЗСУ знищили взвод росіян із Псковської області Фото: знищено взвод росіян із Псковської області (facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Львівські десантники знищили взвод 104 десантно-штурмового полку із Псковської області. Було вбито близько 20 окупантів разом із технікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Завдяки злагодженій роботі артилерійських підрозділів 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, на одному з напрямків знищено взвод 104-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ", - йдеться в повідомленні.

Як уточнив командир артилерійського підрозділу 80-ї бригади ДШВ, було успішно знищено близько двадцяти російських окупантів разом із бронетехнікою.

Намагалися просунутися вперед. ЗСУ знищили взвод росіян із Псковської області

Як повідомлялось, у Запорізькій області бійці українського спецназу СБУ знищили БТР окупантів.

Нагадаємо, за даними на 30 травня, ЗСУ знищили вже 30 350 російських військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
Близько 30 350 військових і майже 1350 танків: названі втрати Росії
DAILY
Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Що відбувається у команді Зеленського і як війна змінює владу