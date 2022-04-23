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Окупанти вчора 12 разів обстріляли Луганську область. Найгірша ситуація в Попасній, - ОВА

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Луганська область, Субота 23 квітня 2022 08:34
Окупанти вчора 12 разів обстріляли Луганську область. Найгірша ситуація в Попасній, - ОВА Фото: у Попасній через обстріли загинули дві людини (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія за минулу добу 12 разів обстріляли Луганську область. Найгірша ситуація в Попасній, через ворожі атаки там загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"12 разів російська армія обстрілювала житлову інфраструктуру Луганщини протягом 22 квітня", - йдеться у повідомленні.

Зафіксовані руйнування будинків в Попасній, Лисичанську та Новодружеську.

Гайдай зазначив, що у Попасній декілька тижні тривають вуличні бої, ворог атакує приватні будинки та багатоповерхівки.

Окупанти за минулу добу п'ять разів з артилерії обстріляли місто. В результаті загинули двоє чоловіків, один із них 66-річний пенсіонер.

Нагадаємо, у Генштабі зазначили, що на Донецькому напрямку російські окупанти наступають вздовж усієї лінії зіткнення.

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