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Прокуратура оголосила у розшук колишнього бойовика "ЛНР"

Новини » Суспільство    21.10.2019 - 22:00
Прокуратура оголосила у розшук колишнього бойовика "ЛНР"
Ілюстративне фото (dnr-news.com)

На даний час за погодженням прокурора слідчими СБУ направлено до суду клопотання

В Луганській області особу, яка підозрюється у діяльності терористичної організації "ЛНР", оголошено у розшук. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої прокуратури.

За матеріалами слідства, з жовтня 2014 року вказана особа бере участь у збройному спротиві силам та засобам АТО/ООС на лінії зіткнення в районі населених пунктів Новотошківське та Троїцьке Попаснянського району та сприяє діяльності окупаційної адміністрації Російської Федерації.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області слідчими управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здобуто достатньо доказів для заочного повідомлення уродженцю м. Стаханова (натепер м. Кадіївка) про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ч. 2 ст. 110 (вчинення дій, спрямованих на незаконну зміну меж території та державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осі) КК України", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, що у структурному підрозділі "Народної міліції "ЛНР" громадянин добровільно обійняв посаду так званого "заступника командира 6-го окремого мотострілецького козачого полку ім. М. Платова".

На даний час за погодженням прокурора слідчими СБУ направлено до суду клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та про дозвіл на затримання з метою приводу.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі з початку поточної доби, 21 жовтня, збройні формування Російської Федерації і її найманці сім разів порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє РБК-Україна, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донеччині за тиждень знешкодили майже 700 вибухонебезпечних предметів.

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