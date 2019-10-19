ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі за тиждень знешкодили майже 700 вибухонебезпечних предметів

Новини » Суспільство    19.10.2019 - 10:22
На Донбасі за тиждень знешкодили майже 700 вибухонебезпечних предметів
Фото: розмінування на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Українські сапери розмінували ще понад 60 гектарів території

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі за тиждень знешкодили майже 700 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що протягом тижня сили і засоби підрозділів ДСНС України зі складу Об'єднаних сил обстежили 63 гектари території і знешкодили 689 вибухонебезпечних предметів.

"Тривають аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків в населених пунктах Мар'їнка, Красногорівка, Гранітне, Бердянське і Чермалик. За тиждень відновлено 11 будинків. В пунктах надання допомоги, розташованих на території контрольних пунктів в'їзду / виїзду, рятувальниками була надана медична та психологічна допомога 933 особам", - йдеться в повідомленні.

На Донбасі за тиждень знешкодили майже 700 вибухонебезпечних предметів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що проросійські бойовики в п'ятницю 21 раз порушили "тишу" на Донбасі. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Раніше також стало відомо, що ОБСЄ зафіксувала зниження кількості вибухів на Донбасі майже вдвічі. Крім того, на окупованій території було зафіксовано російський потяг з вугіллям.

США в ОБСЄ закликали Росію дисциплінувати бойовиків в Золотому і Петрівському
Новини України ДонбасразминированиеООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся