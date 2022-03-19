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ЗСУ відбили атаки окупантів на кількох напрямках, знищивши взвод піхоти, 8 танків та 11 БМП

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Субота 19 березня 2022 00:14
ЗСУ відбили атаки окупантів на кількох напрямках, знищивши взвод піхоти, 8 танків та 11 БМП Фото: українські військові (mil.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

Військові ЗСУ відбили атаки російських військ, коли ті намагалися прорватися на деяких напрямках. Окупанти зазнали істотних втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, рашисти вчергове спробували прорвати оборону українських військових в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" у п'ятницю, 18 березня, відразу на декількох напрямках. Проте в підсумку було знищено 8 ворожих танків, 11 БМП і взвод піхоти.

"Запам'ятайте, російські окупанти, - хочете землі української? Ми вас з нею змішаємо! Перемога буде за нами! Слава Україні" - наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували командира полку ВДВ РФ Сергія Сухарєва і його заступника. Перший воював на Донбасі та у Чечні.

Нагадаємо, перед цим у Генштабі ЗСУ констатував деморалізацію ворожих військ, і розповіли про плани РФ перекинути в Україну підрозділи з військової бази у Вірменії.

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