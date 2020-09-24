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У Луганській області розпочали будівництво нового КПВВ

Щастя, Четвер 24 вересня 2020 20:28
У Луганській області розпочали будівництво нового КПВВ
Фото: будівництво КПВВ "Щастя" (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

В місті Щастя Луганської області почалося будівництво нового пункту пропуску через лінію розмежування сторін. Рішення про будівництво нового КПВВ було прийнято під час Тристоронньої зустрічі контактної групи 22 липня.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Будівництво додаткового пункту пропуску здійснюється в два етапи. Спочатку - облаштовується пішохідне сполучення, потім - автомобільне.

До будівництва залучено особовий склад Збройних сил України, Державної прикордонної служби, а також представників військово-цивільних адміністрацій Донецької та Луганської областей, робочих Попаснянського районного водоканалу та регіональної служби автомобільних доріг.

Зараз триває будівництво дорожньої мережі і ремонт мосту через річку Сіверський Донець.

Уже розчищений майданчик для розгортання сервісної зони. Крім того, на відведеній ділянці доставлені та встановлені три мобільних житлових модулі.

Відкриття нового КПВВ "Щастя" заплановано на 10 листопада 2020 року. Очікувана пропускна здатність - 10-15 тисяч осіб і 3-5 тисяч транспортних засобів на добу.

Нагадаємо, під час засідання ТКГ домовилися про відкриття двох нових пунктів пропуску на Донбасі до 10 листопада

Раніше повідомлялося, що на двох КПВВ на Донбасі до кінця року відкриють сервісні центри.

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