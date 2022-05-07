RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Луганській області евакуаційне авто потрапило під ворожий обстріл

Евакуація у Луганської обалсті (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Тетяна Самарук

У Луганській області евакуаційне авто потрапило під ворожий обстріл. Однак вдалося вивезти 35 людей, які вже прямують до Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"До Дніпра вже прямують 34 лисичанина та житель Попаснянської громади: евакуаційне авто потрапило під обстріл", - написав очільник області.

Він зазначив, що з Луганщини евакуюють щодня, але якщо вчора знайшлося лише троє бажаючих із Сєвєродонецька, то 7 травня вирішили виїхати 32 жителі Лисичанська.

"Вони втомилися від постійних російських обстрілів, перебоїв зі світлом і газом, відсутністю води. Зробили вибір - жити! Ще дві людини з міста запізнювалися на евакуацію - їх забрали по дорозі. Важко дався порятунок жителя Комишувахи. Автівка, на якій його вивозили, потрапила під обстріл росіян. На щастя, ніхто не постраждав", - заявив Гайдай.

Раніше ми повідомляли, що у Сєвєродонецьку залишилось понад 15 тисяч мешканців.

Також ми писали, що окупанти намагаються форсувати Сіверський Донець в Луганській області.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськВторгнення Росії до України