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У Сєвєродонецьку залишилось понад 15 тисяч мешканців: охочих виїхати майже немає

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Сєвєродонецьк, П'ятниця 06 травня 2022 20:01
У Сєвєродонецьку залишилось понад 15 тисяч мешканців: охочих виїхати майже немає Евакуація з Сєвєродонецька (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Тетяна Самарук

З Сєвєродонецька евакуювали сьогодні лише три людини. Зокрема, у місті ще залишаються понад 15 тисяч мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, ситуація погіршилась, адже окупанти обстрілюють область хаотично з важкого озброєння.

Також військові намагаються оточити Сєвєродонецьк та пробиваються з різних напрямків.

"Наші захисники їх стримують і відбивають. Ці бої вкрай близько до міста.
Вночі так рясно прилітає, що будинки горять кварталами. Охочих виїхати майже немає, сьогодні в евакуаційний автобус сіли лише троє", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, для тих хто залишився, завозять гуманітарну допомогу.

Гайдай додав, що завтра евакуація населення продовжиться.

У Сєвєродонецьку залишилось понад 15 тисяч мешканців: охочих виїхати майже немаєЕвакуація з Сєвєродонецька (t.me/luhanskaVTSA)

Раніше ми повідомляли, що у Попасній та Рубіжному їжі в людей залишилося лише на тиждень.

Також ми писали, що окупанти завдали 34 удари по житлових районах Луганської області.

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