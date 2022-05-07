В Луганской области эвакуационное авто попало под вражеский обстрел. Однако удалось вывезти 35 человек, которые уже направляются в Днепр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"До Днепра уже направляются 34 лисичанина и житель Попаснянской общины: эвакуационное авто попало под обстрел", - написал глава области.

Он отметил, что из Луганской области эвакуируют каждый день, но если вчера нашлось всего трое желающих из Северодонецка, то 7 мая решили уехать 32 жители Лисичанска.

"Они устали от постоянных российских обстрелов, перебоев со светом и газом, отсутствием воды. Сделали выбор - жить! Еще два человека из города опаздывали на эвакуацию - их забрали по дороге. Тяжело далось спасение жителя Камышевахи. Машина, на которой его вывозили, попала под обстрел россиян. К счастью, никто не пострадал", - заявил Гайдай.