В Луганской области эвакуационное авто попало под вражеский обстрел. Однако удалось вывезти 35 человек, которые уже направляются в Днепр.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОГА Сергея Гайдая.
"До Днепра уже направляются 34 лисичанина и житель Попаснянской общины: эвакуационное авто попало под обстрел", - написал глава области.
Он отметил, что из Луганской области эвакуируют каждый день, но если вчера нашлось всего трое желающих из Северодонецка, то 7 мая решили уехать 32 жители Лисичанска.
"Они устали от постоянных российских обстрелов, перебоев со светом и газом, отсутствием воды. Сделали выбор - жить! Еще два человека из города опаздывали на эвакуацию - их забрали по дороге. Тяжело далось спасение жителя Камышевахи. Машина, на которой его вывозили, попала под обстрел россиян. К счастью, никто не пострадал", - заявил Гайдай.
Ранее мы сообщали, что в Северодонецке осталось более 15 тысяч жителей.
Также мы писали, что оккупанты пытаются форсировать Северский Донец в Луганской области.
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