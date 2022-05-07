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У Луганській області евакуаційне авто потрапило під ворожий обстріл

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Луганська область, Субота 07 травня 2022 13:45
У Луганській області евакуаційне авто потрапило під ворожий обстріл Евакуація у Луганської обалсті (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Тетяна Самарук

У Луганській області евакуаційне авто потрапило під ворожий обстріл. Однак вдалося вивезти 35 людей, які вже прямують до Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"До Дніпра вже прямують 34 лисичанина та житель Попаснянської громади: евакуаційне авто потрапило під обстріл", - написав очільник області.

Він зазначив, що з Луганщини евакуюють щодня, але якщо вчора знайшлося лише троє бажаючих із Сєвєродонецька, то 7 травня вирішили виїхати 32 жителі Лисичанська.

"Вони втомилися від постійних російських обстрілів, перебоїв зі світлом і газом, відсутністю води. Зробили вибір - жити! Ще дві людини з міста запізнювалися на евакуацію - їх забрали по дорозі. Важко дався порятунок жителя Комишувахи. Автівка, на якій його вивозили, потрапила під обстріл росіян. На щастя, ніхто не постраждав", - заявив Гайдай.

Раніше ми повідомляли, що у Сєвєродонецьку залишилось понад 15 тисяч мешканців.

Також ми писали, що окупанти намагаються форсувати Сіверський Донець в Луганській області.

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