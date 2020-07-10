У Луганській області четвертий день гасять лісову пожежу

Фото: пожежа в Луганській області (facebook.com)

До ліквідації пожежі залучені більше 1000 людей

Пожежу в Луганській області гасять з 6 липня. Наразі вогонь локалізовано, але рятувальники продовжують гасити пожежу.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Орієнтовна площа пройдена вогнем склала близько 5 тис. га. Гасять вогонь у трьох осередках.

Всього до ліквідації пожежі залучено 1 тис. 169 чол. та 228 од. техніки, з них від ДСНС - 559 чол. особового складу та 111 од. пожежно-рятувальної та іншої спеціальної техніки (в тому числі 2 літаки АН-32П).

Нагадаємо, в Луганській області спалахнув ліс, а висока температура повітря та сильні вітри сприяли швидкому переміщенню вогню.

Зазначимо, поліція розглядає кілька версій виникнення пожеж у Луганській області, одна з них - обстріл бойовиків.

Крім того, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) прийняла комплекс заходів для ліквідації наслідків пожеж у Луганській області.