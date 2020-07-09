Лісову пожежу у Луганській області локалізували

Фото: рятувальники ДСНС (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Вогонь локалізували менш ніж годину тому

Масову лісову пожежу у Луганській області вдалося локалізувати. Наразі залишається три осередки тління.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, пожежу сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району вдалося локалізувати менш ніж годину тому - о 17:40.

"Наразі залишаються три осередки тління. Загрози розповсюдження вогню немає", - повідомили в ДСНС.

Масштабна пожежа виникла поблизу села Осколонівка 6 липня. Через сильний поривчастий вітер, який постійно змінював напрямок, вогонь поширився на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове та Воронове, а також на територію села Смолянинове.

У Луганській ВЦА раніше спрогнозували, коли зможуть повністю загасити вогонь у регіоні.

Нагадаємо, учора ввечері рятувальники ліквідували пожежу у селі Смолянинове.

Як повідомляло РБК-Україна, поліція розглядає кілька версій виникнення пожеж у Луганській області, одна з них - обстріл бойовиків.