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Лісову пожежу у Луганській області локалізували

Сєвєродонецьк, Україна, Четвер 09 липня 2020 18:25
Лісову пожежу у Луганській області локалізували
Фото: рятувальники ДСНС (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Роман Калиниченко

Вогонь локалізували менш ніж годину тому

Масову лісову пожежу у Луганській області вдалося локалізувати. Наразі залишається три осередки тління.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, пожежу сухої трави та лісового масиву на території Новоайдарського району вдалося локалізувати менш ніж годину тому - о 17:40.

"Наразі залишаються три осередки тління. Загрози розповсюдження вогню немає", - повідомили в ДСНС.

Масштабна пожежа виникла поблизу села Осколонівка 6 липня. Через сильний поривчастий вітер, який постійно змінював напрямок, вогонь поширився на хвойні лісові квартали поблизу сіл Капітанове та Воронове, а також на територію села Смолянинове.

У Луганській ВЦА раніше спрогнозували, коли зможуть повністю загасити вогонь у регіоні.

Нагадаємо, учора ввечері рятувальники ліквідували пожежу у селі Смолянинове.

Як повідомляло РБК-Україна, поліція розглядає кілька версій виникнення пожеж у Луганській області, одна з них - обстріл бойовиків.

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