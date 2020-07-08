Причиною пожежі в Луганській області може бути обстріл бойовиків, - поліція

У поліції нова версія виникнення пожеж в Луганській області
Національна поліція України розглядає ще одну версію виникнення пожеж у Луганській області. Є можливість попадання снарядів з території непідконтрольної Україні.
Про це заявив глава Національної поліції Ігор Клименко на засіданні уряду.
"У нас є оперативна інформація, що напередодні був обстріл військового опорного пункту з боку противника трасуючими боєприпасами", - заявив він.
Нагадаємо, що на сході України сьогодні масштабні пожежі. В результаті чого знищено десятки будинків. Також є загиблі та постраждалі.
Зазначимо, поліція України розглядає три версії виникнення пожежі в Луганській області: погодні умови, необережне поводження з вогнем та навмисний підпал.
Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський прибув у Луганську область та розповів про компенсації через пожежі.
Крім того, через пожежу в Луганській області помер чоловік, який був у тяжкому стані і перебував у реанімації з термічними опіками.